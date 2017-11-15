Annesinin pencereden attığı iddia edilen minik Zehra hayatını kaybetti

Malatya'da Afganistan uyruklu annesi 27 yaşındaki Ş.A'nın 4'üncü kattaki dairenin penceresinden attığı iddia edilen 5 yaşındaki Zehra A., tedavi gördüğü hastanede, 55 günlük yaşam savaşını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, geçen 20 Eylül´de Malatya'da meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ş.A., iddiaya göre kızı Zehra'yı oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden attı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen minik Zehra, ağır yaralandı. Zehra A., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Ş.A.ise tutuklandı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren minik Zehra, dün gece yaşamını yitirdi. Zehra'nın cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

minik Zehra