Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, annesi tarafından reddedilen yavru kediye bir ev köpeği sahip çıktı.

AA'nın haberine göre alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Bahar Candan, yakınını ziyaret için gittiği Alaplı'da yavru kedinin annesi tarafından reddedildiğini görünce hayvanı sahiplenmeye karar verdi.

Evinde beslediği "Mişa" isimli dişi köpeğinin yavru kediye zarar verebileceğini düşünen Candan, daha sonra kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını fark etti.

Candan, yaptığı açıklamada, köpeğinin ve kedinin dostluğunun kendisini mutlu ettiği söyledi.

BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMIYOR

Yavru kedinin bir an olsun köpeğin yanından ayrılmadığını belirten Candan, şunları kaydetti:

"Yavru kedinin, köpeğim ile bir süre oynadıktan sonra emmeye çalıştığını gördüm. Kedi olduğu için Mişa'nın zarar vereceğini düşündüm ama baktım herhangi bir tepki vermedi. Mişa zaten uysal bir köpek, kimseye de bir zararı yok. Şaşırdığım bir durum. Şu an bir aylık olan yavru kediye köpek annelik yapıyor."

Veteriner Hekim Hüseyin Demircan da dişi köpeğin yavru kediye annelik yapmasının şaşırtıcı bir durum olduğunu belirterek, "Köpeğin ırkı gereği böyle bir yaklaşımda bulunması oldukça ilginç. Annelik duyguları daha ağır bastı." değerlendirmesinde bulundu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER