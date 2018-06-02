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4 yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti! Son kare sizi ağlatabilir

02.06.2018 - 13:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Twitter kullanıcısı @nanatat07 ve annesi, 4 yıldır selfie geleneğini sürdürüyorlardı. Ancak ikilinin birlikte son fotoğrafı sosyal medyayı gözyaşlarına boğdu

  • 1 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Twitter kullanıcısı @nanatat07 ve annesi, aralarındaki güçlü anne-kız ilişkisini göstermek adına yıllardır birlikte selfie çekiliyor. Ancak ikilinin son fotoğrafı sizi gözyaşlarına boğabilir. 

     

  • 2 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Twitter kullanıcısı @nanatat07 liseden yeni mezun oldu. Genç kız geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından, annesiyle 4 yıldır sürdürdükleri keyifli bir geleneğin fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Duygusal tweet sadece birkaç gün içinde 600 bin beğeni ve 113 bin retweet aldı.

    İşte geleneğin birinci yılından fotoğraf

     

  • 3 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin birinci yılından bir başka fotoğraf

  • 4 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin ikinci yılından fotoğraf

  • 5 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin ikinci yılından fotoğraf

  • 6 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf

  • 7 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin üçüncü yılından fotoğraf

  • 8 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Geleneğin dördüncü yılından fotoğraf

  • 9 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Ve geleneğin son fotoğrafı... Mezuniyeti buruk geçen genç kız, bu paylaşımların altına ise şu notu düştü: "Dün lise hayatımın son günüydü. 4 yıl boyunca annemle okulun ilk ve son günlerinde fotoğraf çektim. Ne yazık ki sonuncusunda annem yoktu. Onu kaybettim. Ancak onun beni motive eden gücünü hep yanımda hissettim. Bütün çabalarım, çalışmalarım hep onun için."

    YÜZLERCE DESTEK MESAJI GELDİ

    Destek mesajları karşısında gözyaşlarını hakim olamayan Twitter kullanıcısı "Nazik sözleriniz benim için çok anlam ifade ediyor. Benim için anlamı büyük! Yorumlarınız beni ağlattı çünkü aramızdaki bağın böyle göründüğünü hiç fark etmemiştim ve böyle olduğu için de çok mutluyum.'' diye konuştu.

  • 10 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    GENÇLİK FOTOĞRAFINI TEKRAR CANLANDIRDI

    Geçmişte gezdiği ülkelere 30 yıl sonra tekrardan giden bir kadın, aynı ülkelerde, aynı pozlarda fotoğraf çektirdi, ortaya da bu kareler çıktı. İşte maceracı kadının 30 yıl öncesi-30 yıl sonrası projesi....

    Strasbourg, Fransa

  • 11 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Heidelberg, Almanya

  • 12 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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    Cologne, Almanya

  • 13 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    13 | 97

    Strasbourg, Fransa

  • 14 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    14 | 97

    Strasbourg, Fransa

  • 15 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    15 | 97

    Heidelberg, Almanya

  • 16 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    16 | 97

    Strasbourg, Fransa

  • 17 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    17 | 97

    Mainz, Almanya

  • 18 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    18 | 97

    Mainz Almanya

  • 19 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    19 | 97

    HER BEŞ YILDA BİR AYNI YERDE BULUŞUP FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

    Her şey Santa Barbara, California’da Copco Gölü yakınında 1982’de tatile çıkan arkadaşların fotoğraf çekilmesiyle başladı. Beş yıl sonra aynı yere tatile giden arkadaş grubu yeniden aynı fotoğrafı çektirince ‘bunu neden gelenek haline getirmiyoruz?’ dediler. O tarihten itibaren de erek her beş yılda bir aynı yerde aynı şekilde fotoğraf çektirdiler.

    "Beş Yıllık Fotoğraf Projesi" adı altındaki bu sevimli ve nostaljik çalışmaların kahramanları soldan sağa sıralı şekilde John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony ve John Dickson. İşte yıllara göre o değişim...

    1982

  • 20 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    20 | 97

    1987

  • 21 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    21 | 97

    1992

  • 22 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    22 | 97

    1997

  • 23 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    23 | 97

    2002

  • 24 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    24 | 97

    2007

  • 25 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    25 | 97

    2012

  • 26 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    26 | 97

    2017

  • 27 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    27 | 97

    ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI YENİDEN CANLANDIRDILAR!

    Kahkahaların atıldığı, oyunların oynandığı, ilginç surat ifadelerinin bolca yer aldığı çocukluk anılarını canlandıran yakınların öncesi ve sonrası fotoğrafları sosyal medyada fenomen olmaya devam ediyor! İşte okuyucularımızdan Sinan Agan'ın Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği fotoğraf...

  • 28 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    28 | 97

    Bu fotoğraf ise, okuyucularımızdan Gökhan Özkan'ın yine Haberturk.com'un resmi Facebook hesabına gönderdiği öncesi ve sonrasını anlatan bir kare...

  • 29 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    29 | 97

    İşte çocukluk fotoğraflarını yeniden canlandırıp paylaşanlar...

  • 30 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 31 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 32 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 38 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 40 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 41 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 42 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 48 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 49 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 58 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 61 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 62 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 63 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 64 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 65 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 66 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 67 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    67 | 97
  • 68 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
    68 | 97
  • 69 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 70 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 71 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 72 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 73 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 74 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 75 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 76 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 77 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 78 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 79 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 80 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 81 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 86 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 95 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 96 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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  • 97 Annesiyle 4 yıl boyunca aynı yerdi fotoğraf çekildi
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