Annesiz kalan yavru köpekleri biberonla besliyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir hayvansever, kamyonun çarpması sonucu ölen köpeğinin 9 yavrusunu biberonla besliyor.

AA'nın haberine göre alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uzunçam köyü Yalamalar Mahallesi'nde oturan Ferit Kocatonka'nın 9 yavrusu bulunan "Çiğdem" isimli köpeği, kamyon çarpması sonucu öldü.

BİBERONLA SÜT İÇİRİYOR

Annesiz kalan 9 küçük yavru köpeği bırakmayan Kocatonka, eczaneden aldığı biberonla yavrulara süt içirmeye başladı.

"Uykucu, Zeytin, Çilek, Karabaş, Gümüş, Elmas, Fındık, Babi ve Toni" ismini verdiği yavru köpekler, Kocatonka'nın ilgisiyle hayata tutundu.

Kocatonka, yaptığı açıklamada, köpeğinin ölmesine çok üzüldüğünü, yavrularının da ölmemesi için onlara sahip çıktığını söyledi.

YOLDA BULUP BİR KUTUYA KOYDU, KONTROL ETMEK İÇİN BAKTIĞINDA ŞOK OLDU!

Yavruları, eczaneden aldığı biberonla tek tek eliyle beslediğini anlatan Kocatonka, "Hepsinin ismi var. Yavrular evimizin neşesi oldu." diye konuştu.

Kocatonka, yavru köpeklere gözü gibi baktığını dile getirerek, "Şimdi daha gözleri bile açılmadı. İsteyen olursa sahiplendirebilirim. Destek olmak isteyenlerden de yardım alabilirim. Yavrulara şimdilik süt veriyorum. Yine de ana sütü gibi değil, annelerini arıyorlar. Elimden gelen bu." ifadesini kullandı.