Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, yeme bozukluğu olan anoreksiya nervozayı temel patolojisi bozulmuş beden algısının oluşturduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; bu rahatsızlıkta kişinin normal beden ölçülerinde olmasına rağmen kendisini kilolu algılayarak birtakım önlemler almaya başladığını, bunların başında da yemek yememenin geldiğini anlatan Çelik, kişinin daha sonra aşırı egzersiz ve boşaltımı kolaylaştıran kusma, diyaretik ilaç alma gibi yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Çelik, "Kilolu olma ve sonrasında kilo vermek için yapılan bu süreç aslında başlangıçta olağan bir süreç olarak görülmektedir. Hatta aile ve çevre tarafından da desteklenmektedir. Ancak temel sorun, yani durumun psikopatolojiye dönmesine sebep olan kişinin kilo vermesine rağmen kendini hala kilolu değerlendirmesidir." diye konuştu.

"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARICI"

Doç. Dr. Cemil Çelik, intihar düşüncesi olan, belirtileri şiddetli, ağır, depresif yakınmaları bulunan, tedaviye dirençli ve kronik vakalarda elektro konvülsif tedavinin (EKT) hayat kurtarıcı yöntemlerin başında geldiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi: "Beslenme bozukluğu ileri derecede olan ağır vakalarda özellikle yoğun bakım ünitesi olan birimlerde iç hastalıkları uzmanıyla iş birliği içinde hasta takip edilmelidir. Hastalık 20'li yaşların başlarında ve kadınlarda çok sık görülmesine rağmen ergenlerde ve ileri yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Hastalığın erken tanınması ve erken müdahale hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle mutlaka ailelerin, öğretmenlerin, yakın arkadaş ve diğer aile bireylerinin çok dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle ileri vakalarda yargılama ve içgörü etkilendiği için kişi hasta olduğunun farkında değildir. Beden algısı ve yeme alışkanlığıyla ilgili değişimler dikkatlice gözlenmelidir. Bu değişimler mutlaka bireyle doğrudan konuşulmalı, gerekli durumlarda profesyonel destek alınması için kişi cesaretlendirilmelidir. Temel psikopatolojisi beden algısında bozukluk olan anoreksiya nervoza, yeme bozukluğu olarak toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Toplumun her bireyi ve her birimi bu konuda dikkatli olmalıdır ve gerekli önlemler alınmalı, eğitimler verilmelidir. Sonu ölümle biten, gencecik insanları ve aileleri kabusa sürükleyen bir hastalık olarak anoreksiya, tedavi edilebilen psikiyatrik bir bozukluktur, yeter ki ihmal edilmesin."

Anoreksiya