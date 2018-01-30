Her 100 kişiden 5’i tat ve koku alamıyor!

Tat veya koku alma duygusunu kaybedersek, dünya tatsız bir yer haline gelir. Ne yazık ki her 100 kişiden beşi bu rahatsızlığı yaşıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, anosmi hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:
YEME ZEVKLERİNİ KAYBEDİYORLAR
“Tat ve koku günlük yaşamın büyük bir parçası. Yeme hayatta kalmamız için şarttır ve yiyecek ve içecekten zevk almak bu sürecin devam etmesini sağlar. Anosmi hastaları gerçekten yeme zevklerini kaybediyor. Bazıları yemek yedikleri anları hayatlarının en korkutucu anları olarak buluyor. Birçoğu restoranlardan kaçınıyor ve yeme-içe faaliyetlerini içeren sosyal buluşmalarda zorlanıyor.
Koku, kişisel hijyenimizi korumamızı sağlar. Çevremizdeki dünyayla önemli bir etkileşim sunar. Bu duyular, aynı zamanda, tehlikeleri önlemeye yardımcı olan bir tehlike uyarı sistemi olarak da hizmet etmektedir.
Dil sadece tuzun temel tatlarını, tatlı, acı, ekşiyi algılar ki bunlar lezzetli, doyurucu bir tada sahiptir. Burun size yiyecekten daha fazla lezzet almanızı sağlar. Koku kaybıyla gelen düşük gıda tecrübesi deneyimi oldukça yıkıcıdır. Bu durum insanları depresyon ve intihar düşünceleri de dahil olmak üzere birçok zor duruma sürükler.
TAT VE KOKU BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ NEDİR?
Bazen koku kaybının sebebi bulunamıyor. En yaygın nedenleri şunlardır:
- Baş yaralanması
- İnme
- Viral enfeksiyonlar - soğuk algınlığı veya grip
- Sinüsleri etkileyen hastalıklar, örneğin alerjiler, sinüzit, yapısal anormallikler
- Bazı ilaçlar
- Cushing sendromu gibi hormon sorunları
- Diş veya ağız sorunları
- Benzen, klor, formaldehit, boya çözücüleri ve trikloroetilen gibi belirli kimyasallara maruz kalma
- Baş-boyun kanseri için radyasyon terapisine maruz kalma
- Kokain kullanma
- Sigara içme
Bazı diğer tıbbi durumlar, epilepsi, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı ve şizofreni gibi hastalıkların koku alma duygusunu etkileyebileceğini gösteriyor.
Koku duyusu, diğer tüm duyular gibi doğal olarak yaşla beraber geriliyor. Nadiren, bazı kanserler de anosmiye neden olabilir.
HANGİ İLAÇLAR TADI ETKİLER?
- Bazı antibiyotikler,
- Parkinson hastalığı, migren gibi nörolojik problemlerde kullanılan ilaçlar; kas gevşeticiler,
- Kardiyovasküler ilaçlar, tansiyon ve kolestrol ilaçları
- Tiroid ilaçları,
- Antidepresan veya duygu durumu dengeleyici ilaçlar,
- Diğer antihistaminikler, anti-inflamatuarlar ve antifungal ilaçlar.
NE ZAMAN BİR DOKTORA GÖRÜNMELİYİM?
Koku veya tat alma duyunuzu geçici olarak etkileyebilecek bazı durumlar vardır. Koku ve tadın kısa süreli değişimi, soğuk algınlığı ve sinüs enfeksiyonları gibi üst solunum yolunuzu etkileyen enfeksiyonları yüzünden olabilir. Fakat bu durumda koku ve tat alma duyuları iki hafta içinde geri döner. Koku veya tat hissinizde kalıcı bir değişimden endişe duyuyorsanız, doktorunuzdan randevu almalısınız.
Doktorunuz size tam olarak neler olduğunu soracaktır ve sonra burnunuzu, ağzınızı ve boynunuzu inceleyecektir. Daha sonra, daha ileri değerlendirme, inceleme ve tavsiye için kulak, burun-boğaz (KBB) cerrahına yönlendirilip yönlendirilmeyeceğinize karar verecektir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.