Ansan Greeners - Seongnam sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 2 maçında Ansan Greeners ile Seongnam, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Ansan Greeners 15 puanla 6. sırada, Seongnam 25 puanla 1. sırada bulunuyor. Ansan Greeners son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Seongnam son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Ansan Greeners kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seongnam kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ansan Greeners son haftadaki Daejeon Citizen müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Seongnam ise Gyeongnam FC maçında 1-0 yenildi.

Ansan Greeners, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 7 gol yedi.

Seongnam, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Seongnam, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.