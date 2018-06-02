Ansan Greeners - Seoul E-Land rakamlar

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Ansan Greeners, 03 Haziran 2018 Pazar günü Seoul E-Land takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ansan Greeners 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Seoul E-Land 13 puanda ve 8. sırada. Ansan Greeners, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Seoul E-Land, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Ansan Greeners kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Seoul E-Land kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ansan Greeners önceki hafta Daejeon Citizen mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Seoul E-Land ise Bucheon 1995 maçında 2-2 berabere kaldı.

Ansan Greeners, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 8 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.