DHA'da yer alan habere göre; Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı 18 Mayıs Cuma günü itibariyle 2 milyonu geçti. 2016'da Rusya pazarında, 2016 ve 2017 yıllarında da Avrupa pazarlarında kötü günler geçiren Türkiye'nin turizm başkenti, 2018'e çok iyi başladı. Sektör yıl sonuna kadar tüm zamanların en yüksek turist rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Turizmde bugüne kadarki en iyi yıllar olan 2014 ve 2015'in turist rakamlarını yakalayan kentte, nisan ayı sonu itibariyle 1 milyon 201 bin turist sayısına ulaşıldı. 2018'in Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 41 oranında artış gösteren Antalya'ya mayıs ayının ilk yarısında günlük 47 bin, ikinci yarısında ise günlük ortalama 55 bin turist geldi. Hafta sonları gelen turist sayısı ise 60 bini aşmaya başladı.



Antalya Havalimanı verilerine göre, 20 Mayıs tarihi itibariyle kente havalimanı aracılığıyla gelen turist sayısı 2 milyon 178 bine yükseldi. 1-20 Mayıs tarihleri arasında gelen turist sayısı ise 976 bin 347 oldu. Geçen yıl 1 Ocak-20 Mayıs tarihleri arasındaki turist sayısı 1 milyon 488 bin kişiydi. 2016'da 1 milyon 234 bin olan turist sayısı 2015 yılında da 1 milyon 974 bin kişi olarak gerçekleşti. Geçen yıl 10.5 milyon civarında turist ağırlayan kent, bu yılki yüzde 40-50 bandındaki yükseliş rakamıyla 14 milyon turist sayısına ulaşmayı ve tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.