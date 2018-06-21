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Antalya AK Parti milletvekili aday listesi 2018
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Antalya AK Parti milletvekili aday listesi 2018! İşte AK Parti'nin Antalya için milletvekili adayları

24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'nin AK Parti Antalya aday listesi açıklandı. Antalya AK Parti milletvekili adaylarının sıralaması da merak ediliyordu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Milletvekili Genel Seçimi Antalya AK Parti kesin aday listesi ve sıralaması

21.06.2018 - 09:34 | Güncelleme:

AK Partini'nin Antalya milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Antalya AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Antalya AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

ANTALYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

 

S. NO

 

ADI

ADALET VE

SOYADI

KALKINMA PARTİSİ

ÖĞRENİM

 

MESLEĞİ

1

MEVLÜT

ÇAVUŞOĞLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

2

MUSTAFA

KÖSE

YÜKSEK

AVUKAT

3

SENA NUR

ÇELİK

YÜKSEK

AVUKAT

4

İBRAHİM

AYDIN

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

5

ATAY

USLU

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

6

KEMAL

ÇELİK

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

7

GÜLÇİN

ÖZBOZ

YÜKSEK

YÖNETİCİ/MÜDÜR/ŞEF

8

SEYİT EMRE

GÖYÜK

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

9

ERCAN

MEKTEPLİOĞLU

YÜKSEK

YÖNETİCİ - KAMU

10

MUSTAFA

ERKAN

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

11

HASAN HÜSEYİN

CENGİZ

ORTA

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

12

ESMA

BALABAN KARACAN

YÜKSEK

AVUKAT

13

HASAN

DEMİR

YÜKSEK

SERBEST/ÖZEL

14

ÖMER

AKBAŞ

YÜKSEK

YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR

15

CANBEY

ÇETİN

YÜKSEK

MÜHENDİS / MİMAR

16

HASAN KEREM

ÜNSAL

ORTA

ÖĞRENCİ

AK Parti milletvekili İbrahim Aydın: “Her kesim için projeler üretiyoruz”

Ak Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki vatandaşlarla buluşarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına Muratpaşa ilçesinde devam etti. Konuksever kapalı pazar esnafını ve Gazi Bulvarı’nda buluna işyerlerini ziyarete den Aydın, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

“Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz”
Ak Parti’nin ‘İşimiz hizmet, gücümüz millet’ sloganıyla toplumun her kesimi için hizmet ve projeler ürettiğine dikkat çeken Aydın, “Ak Parti olarak ülkemiz için milletimizi için hedeflerimizi hep yüksek tutuyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yalnızca bugününü değil, gelecek yıllarını da kapsayacak çalışma ve düzenlemeler yapıyoruz. Biz 2023 hedeflerimizi belirledik. 24 Haziran’dan sonra da inşallah milletimizin takdiriyle hizmet üretmeye ve çalışmaya devem edeceğiz. Sırada 2051 ve 2071 hedeflerimiz var. Biz yalnızca bugünü değil, geleceğin Türkiye’sini de inşa etmek için uğraşıyoruz” dedi.

“Sosyal projeleri ihmal etmiyoruz”
Ekonomik gelişimini tamamlamış, yüksek teknolojiyi yakalamış ve diğer alt yapıları ile gelecek yıllara hazır hale gelmiş bir Türkiye inşa ederken toplumun her kesimi için de hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Aydın, “İnsan hayatını ilgilendiren her alanda proje üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomik kalkınmaya yönelik projelerden mesleki eğitim programlarına kadar çok geniş bir alanda projeler uyguluyoruz. Çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınlarımızı ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Eğitim kampüsleri, şehir hastaneleri, yollar, havalimanları inşa ederken, insanımıza dokunan sosyal projeleri hiç ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.

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