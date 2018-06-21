Antalya AK Parti milletvekili aday listesi 2018

AK Partini'nin Antalya milletvekili aday listesi YSK tarafından açıklandı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kısa bir süre kaldı. Antalya AK Parti milletvekili adaylarında da heyecan başladı. İşte Antalya AK Parti milletvekili aday listesi ve sıralamaları

ANTALYA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2018

S. NO ADI ADALET VE SOYADI KALKINMA PARTİSİ ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 MUSTAFA KÖSE YÜKSEK AVUKAT 3 SENA NUR ÇELİK YÜKSEK AVUKAT 4 İBRAHİM AYDIN YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 5 ATAY USLU YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 KEMAL ÇELİK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 7 GÜLÇİN ÖZBOZ YÜKSEK YÖNETİCİ/MÜDÜR/ŞEF 8 SEYİT EMRE GÖYÜK YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 9 ERCAN MEKTEPLİOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU 10 MUSTAFA ERKAN YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 11 HASAN HÜSEYİN CENGİZ ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 12 ESMA BALABAN KARACAN YÜKSEK AVUKAT 13 HASAN DEMİR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 14 ÖMER AKBAŞ YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 15 CANBEY ÇETİN YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 16 HASAN KEREM ÜNSAL ORTA ÖĞRENCİ

AK Parti milletvekili İbrahim Aydın: “Her kesim için projeler üretiyoruz”

Ak Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesindeki vatandaşlarla buluşarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı İbrahim Aydın, seçim çalışmalarına Muratpaşa ilçesinde devam etti. Konuksever kapalı pazar esnafını ve Gazi Bulvarı’nda buluna işyerlerini ziyarete den Aydın, ev ziyaretleri de gerçekleştirdi.

“Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz”

Ak Parti’nin ‘İşimiz hizmet, gücümüz millet’ sloganıyla toplumun her kesimi için hizmet ve projeler ürettiğine dikkat çeken Aydın, “Ak Parti olarak ülkemiz için milletimizi için hedeflerimizi hep yüksek tutuyoruz. Ülkemizin ve milletimizin yalnızca bugününü değil, gelecek yıllarını da kapsayacak çalışma ve düzenlemeler yapıyoruz. Biz 2023 hedeflerimizi belirledik. 24 Haziran’dan sonra da inşallah milletimizin takdiriyle hizmet üretmeye ve çalışmaya devem edeceğiz. Sırada 2051 ve 2071 hedeflerimiz var. Biz yalnızca bugünü değil, geleceğin Türkiye’sini de inşa etmek için uğraşıyoruz” dedi.

“Sosyal projeleri ihmal etmiyoruz”

Ekonomik gelişimini tamamlamış, yüksek teknolojiyi yakalamış ve diğer alt yapıları ile gelecek yıllara hazır hale gelmiş bir Türkiye inşa ederken toplumun her kesimi için de hizmet etmeye devam edeceklerini dile getiren Aydın, “İnsan hayatını ilgilendiren her alanda proje üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, tarımdan ekonomik kalkınmaya yönelik projelerden mesleki eğitim programlarına kadar çok geniş bir alanda projeler uyguluyoruz. Çocukları, gençleri, yaşlıları, kadınlarımızı ve dezavantajlı vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Eğitim kampüsleri, şehir hastaneleri, yollar, havalimanları inşa ederken, insanımıza dokunan sosyal projeleri hiç ihmal etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.