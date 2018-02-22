Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan 2.2 kategorisindeki yarışın ilk etabı olan 158,6 kilometrelik Korkuteli etabına 20 ülkeden 25 takım ve 170 sporcu katıldı.

Matteo Moschetti, etabı 3 saat 46 dakika 31 saniye ile ilk sırada tamamladı.

Wilier Triestina ekibinden Jakub Mareczko ikinciliği, Leopard takımından Konrad Gessner de üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçla Moschetti, genel klasmanda zirveye çıkarak "Magenta" renkli mayoyu giydi. İtalyan sporcu aynı zamanda sprint klasmanında ilk sıraya yerleşerek "Sarı" mayonun da sahibi oldu.

Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Lehner tırmanış klasmanını ilk sırada bitirerek "Turuncu", Tirol ekibinden Georg Zimmermann da "Yenilenebilir Enerji" adı verilen prim klasmanını birinci tamamlayarak "Yeşil" mayoyu giymeye hak kazandı.

Dört etaplı yol yarışı, yarın Kemer etabı ile devam edecek.