Antalya'da ilköğretim öğrencisi 10 yaşındaki Irmak Ateşsaçan, kanser tedavisinde saçları dökülen çocuklara peruk yapılması için saçını bağışladı.
DHA'nın haberine göre; Antalya'da oturan Nurye ve Cengiz Ateşsaçan çiftinin 3 kızından en küçüğü Irmak, yaşıtlarına örnek olacak bir davranışta bulundu. 2 yıl önce bir televizyon programında lösemi tedavisi görürken saçı dökülen küçük yaştaki bir hastayı gören Irmak, lösemiyi ve bu hastalığa yakalananların saçının neden döküldüğünü araştırdı. Özellikle kız çocuklarının saçının dökülmesine çok üzüldüğünü ve hastalık sürecinde peruk kullandığını gören Irmak, çok sevdiği saçını uzatmaya karar verdi.
Saçlarının 30 santime ulaşmasının ardından kestirmeye karar veren Irmak, sosyal medya üzerinden gönüllü kadınların bir araya gelerek oluşturduğu 'Kadının Sesi' platformuna ulaştı. Platformun kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş'a saçını bağışlamak istediğini belirten Irmak, bağış için platform üyelerini evine davet etti. Örülmüş halde kestirilen saçı teslim almaya gelen İnayet Öztürk Yücetaş, "İlk defa böyle bir bağışla karşılaştık. 10 yaşındaki bir çocuğun böyle duyarlı olması bizi çok duygulandırdı. Peruk yapılması için saçını bir vakfa bağışlayacağız. İnşallah Irmak'ın isteğini yerine getireceğiz" dedi.
Kesilen saçı bir çocuğun mutlu olması için kullanılacağı için sevindiğini belirten Irmak Ateşsaçan, "Kesilen saçlarım benim işime yaramayacak. Onlar belki bundan mutlu olur diye bağışlamak istedim. 2 yıl önce saçlarımı uzatmaya karar verip bu sürede iyi baktım, hiç kestirmedim. Lösemili çocukları görünce üzülüyorum. Saçlarımın peruk yapılmasını istiyorum" dedi.
Bağışlanan saç, peruk yapımında kullanılması için İstanbul'daki bir vakıfa ulaştırıldı.
4 YILDIR UZATTIĞI SAÇLARINI KANSER HASTALARI İÇİN KESTİRDİ
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