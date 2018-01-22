Antalya'da yaşayan evli 27 yaşındaki Yüksel Duman, lösemi hastası 2 yaşındaki bir çocuğa kan vermesi nedeniyle mesaisine gecikince işinden olduğunu iddia etti.
İHA'nın haberine göre, Kepez ilçesinde yaşayan ve kent merkezindeki bir otelde teknik servis bölümünde çalışan Yüksel Duman, 10 gün önce daha önceden de birkaç kez kan bağışında bulunduğu iki yaşındaki lösemi hastası çocuğa bir kez daha kan verdi. Bu kez kan verince fenalaşan ve 1 saat acil serviste yatmak zorunda kalan Duman, 16:00'daki mesaisine 1.5 saat gecikmeli ulaştı. Bu gecikmeyi o gece fazladan 1.5 saat çalışarak kapatan Duman'a ertesi gün telefonla otele gelmesi istendi. Yüksel Duman'ın 1 yıllık çalışma süresinin dolmasına 5 gün kala, 'düşük performans' sebep gösterilerek iş akdine son verildi. Yüksel, 1 yıla yakın fazla mesailerini almadan çalıştığı otelden, sudan bahaneyle işten çıkarıldığını bir de bunu son olarak kan bağışından dolayı geç kalmasına bağlanmasının çok üzüntü verici olduğunu kaydetti.
"ÇIKIŞIMDA 'DÜŞÜK PERFORMANS' YAZIYORDU"
Bir seneye yakın çalıştığı işyerinden haksız yere çıkarıldığını ileri süren Yüksel Duman, " 2 yaşında lösemi tedavisi gören bir çocuğa 4 gün arayla iki kez kan verdim. Ailesi destek istedi, bende kıramadım. Son gittiğimde kan verdikten sonra bayıldım. Acilde bir saate yakın kaldım. 16:00'da başlamam gereken mesaime 17:30 gibi başladım. Ama geç kaldım diye teknik müdür fırça attı. 'Önce iş, sonra sağlık' dedi. Mesaimi fazlasıyla bitirdim. Sabah arkadaşım aradı, 'çıkışın verilecekmiş otele gel' dedi. Otele gittim insan kaynaklarının verdiği çıkışımda, "Düşük performans' yazıyordu. Böyle bir şey asla olamazdı. Biz bu otelde gece gündüz 4-5 kişilik ekiptik. Eğer düşük performanssa bunun birkaç ay içinde söylenmesi gerekirdi. Yılımın dolmasına 5 gün kala bunu yapmaları çok enteresan." dedi.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Kan verdiği için işini kaybettiğini ama tekrar o çocuğun kana ihtiyacı olsa yine verirdim diyen Akduman, "Pişman değilim. Kalbimden dolayı yüzde 5 oranında engelli sağlık kurulu raporum var. Zaten zor iş buluyordum. Sezon açılıyor, birkaç yere iş başvurusu yapacağım. Geçindirmem gerek ailem ve ödemem gereken ev kredi borcum var. Otel hakkında hukuki işlem başlatmayı düşünüyorum." dedi.
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