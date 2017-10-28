Antalya'da, 2 yaşındaki Serhan Umut T., sokakta oynarken amcası 39 yaşındaki Gürgün T.'ın yönetimindeki kamyonetin altında kalarak öldü.

DHA'nın haberine göre, Kepez İlçesi Baraj Mahallesi'ndeki kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Gürgün T., evinin önünde park halindeki kamyonetiyle işe gitmek için hareket etti. Bu sırada çevredekiler aracında altında çocuk olduğunu belirterek, T.ye durmasını söyledi. Aracını durduran Gürgün T., ağabeyinin oğlu Serhan Umut'u hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Serhan Umut'un yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kazayı haber alarak gelen baba ve eşi gözyaşı döktü. Polisin incelemesinden sonra Serhan Umut'un cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Amca ise, gözaltına alındı.