Antalya'da bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tehlikeli madde taşıyan uluslararası bir suç şebekesine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3'ü Afgan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nin Soner Özcan'ın edindiği bilgilere göre, zanlılara ait 3 arabada yapılan aramada 19 milyon dolar değerinde Selenyum-74 ile zenginleştirilmiş alüminyum ele geçirildi. Zanlıların arabalarında ayrıca 4 milyon dolar değerinde yakut ve elmas bulundu.

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