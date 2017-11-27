Antalya'da 265 litre sahte içki ele geçirildi

Yeşilyayla Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev sahibi H.D'yi gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre; evde ve eklentilerinde yapılan aramada, bidonlar içerisinde şişelenmeye hazır 265 litre sahte içki ile içki üretilmesine ve şişelenmesine yarayan düzenek ile malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi H.D. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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