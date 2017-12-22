Antalya'nın Serik ilçesinde 3 yıl önce ormanlık alanda bulunan başı kesik cesedin, 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Leyla Kavak'a ait olduğu belirlendi.



DHA'nnı haberine göre, Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 23 Eylül 2014 günü saat 18.00 sıralarında başı kesik kadın cesedi bulundu. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzeri tahta ve taşlarla kapatılan kadının yaklaşık 7 ay önce öldürüldüğünü belirledi. Yapılan çalışmada, kadının başı bulunamazken, ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Buradaki incelemeden sonra ceset detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



Jandarma, kayıp başvurusunda bulunan kişileri Adli Tıp Kurumu'na yönlendirerek DNA testi için kan örneği vermelerini sağladı. Yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda cesedin Akbaş Mahallesi'nde oturan ve Temmuz 2014 tarihinde boşanan Leyla Kavak'a ait olduğu tespit edildi.



Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Leyla Kavak'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Kavak'ın cenazesi bugün Serik İlçesi'nde toprağa verilecek.







antalya

antalya son dakika haberi

antalya haberi