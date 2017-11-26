Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya Kumluca ilçesinin 197.5 kilometre açığında saat 12.51'de, 8.6 kilometre derinlikte kaydedilen hasara yol açmadı.

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