Antalya'da bronşit hastası 4 aylık Suriyeli bebek, yatağında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, bugün sabah 09.00'da Güneş Mahallesi 6041 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5,5 yıl önce Antalya'ya yerleşen restoran işletmecisi Y.M ve M.M. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü 4 aylık D.M, bronşit hastalığına yakalandı. Sık sık hasta olduğu öğrenilen bebeği, annesi sabah 09.00'da emzirerek uyuttu. 2 saat sonra tekrar emzirmeye gelen anne, kızının nefes almadığını fark edince 112'yi aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirledi. Ailenin son derece üzgün olduğu gözlenirken, olayla ilgili eve gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

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