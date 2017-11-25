Antalya'da 59 yaşındaki emekli kadın intihar etti

Antalya'da, emekli 59 yaşındaki Ş. Y., kaldığı pansiyonda yakınlarını arayarak 'İntihar' edeceğini söyledi. İhbar üzerine pansiyona gelen polis ekiplerine, 'Müsait değilim' diyerek kapıyı açmayan Ş. Y., başına tabancayla başına ateş ederek intihar etti.



DHA'nın haberine göre, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Ş. Y., dün saat 22.00 sıralarında Ankara'da oturan yakınını telefonla arayarak intihar edeceğini söyledikten sonra telefonu kapattı. Yakınları, Antalya polisini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Y.'nin kaldığı pansiyona polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Y.'nin bulunduğu odanın kapısını çalan polis, görüşmek istediğini söyledi. Müsait olmadığını belirten Y., kaldığı odanın balkonunda tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesi üzerine kapıyı kırarak içeri giren polis, Ş. Y.'nin kan içindeki bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Y.'nin öldüğünü belirledi. Ş. Y.'nin cesedi işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





