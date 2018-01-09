Antalya'da, ekmek almaya giden kız çocuğu 8 yaşındaki R.K.'yi zorla öperek taciz eden 30 yaşındaki Mehmet E., adliyeye sevk edildi. Mehmet E.'nin 'küçük yaşta kıza cinsel istismar' suçundan tutuklu olduğu cezaevinden geçen yıl çıktığı, 13 yaşındaki başka bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, Antalya polisini alarma geçiren taciz olayı Kepez ilçesinde meydana geldi. Dün saat 11.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi'nde ilkokul öğrencisi R.K., marketten ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada bisikletle seyreden Mehmet E., bir süre takip ettiği kız çocuğunu kaldırımda durdurdu. Çevreyi kontrol eden Mehmet E., kimse olmadığından emin olduktan sonra ellerinden tuttuğu R.K.'yi öpmeye başladı. Küçük kıza zorla sarılan Mehmet E., dudağından da öperek taciz etti. Mehmet E. daha sonra R.K.'yi bırakarak bisikletle olay yerinden uzaklaştı.
R.K.'nin durumu anlatması üzerine ailesi şikâyetçi oldu. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kısa sürede şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler konuşma güçlüğü çeken, yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E.'yi gözaltına aldı. 'Cinsel taciz' suçundan 7 kaydı olduğu belirlenen Mehmet E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen R.K.'nin ise psikolog eşliğinde ifadesi alındı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mehmet E'nin suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Şüphelinin küçük yaşta kıza cinsel istismar suçundan tutuklu olduğu cezaevinden geçen yıl Temmuz ayı içinde çıktığı, Aralık ayında ise 13 yaşındaki Z.Ö.B. adlı kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle arandığı ortaya çıktı.
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