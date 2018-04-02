Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ağacın altında çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Hemşireler bebeğin ismini, hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koydu.

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde Manavgat’ın Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Yoldan geçen bir vatandaşın görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının kucağındaki çıplak vaziyette çarşafa sarılı ve göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş erkek çocuğunu alarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde kuvöze alınan bebeğe, hemşireler tarafından Abdullah Samet ismi koyuldu.

Jandarma ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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