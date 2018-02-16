Antalya'nın Alanya ilçesinde fırın işletmecisi Seyfettin Yener, sabah işyerinde aracından indiğinde arabasına çarpılmış olduğunu görünce sosyal medyadan isyan etti. "Arabamda nokta hata yoktu, sabah işyerime indiğimde arabayı gördüm, şoktayım" diyen Yener, aracının kırılan tamponu, sağ ve sol köşelerini tek tek göstererek anlattı. Aracın başında, nasıl bu hale geldiğini çözmeye çalışan Seyfettin Yener'in anlatımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"PERSONELİ ARACIN BAŞINA DİKTİM..."

İHA'nın haberine göre 25 yıldır fırıncılık yapan Yener arabasının halini gördükten sonra personeli çağırıp aracın başına diktiğini söyleyen Seyfettin Yener "Personeli aracın başına diktim, kim vurdu aracı dedim, hepsi de ben vurmadım" dedi.

Kimsenin vurmamış olduğunu öğrenen Yener arabadaki ekmek kırıntılarını göstererek "Benim araba ekmek ufağı vardı herhalde, öyle olunca cin çarptı" diyerek çaresizliğini dile getirdi.

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