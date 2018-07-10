Antalya’da geçtiğimiz hafta başlayan ve 45 dereceye kadar ulaşan sıcak hava dalgası ile poyraz, bitkileri de olumsuz yönde etkiledi. Durumdan en çok etkilen ise suya en çok ihtiyaç duyan ağaç olarak bilinen çınar ağaçları oldu. İHA'nın haberine göre, normalde eylül ayı sonlarında yaprak dökümü gerçekleştiren çınar ağaçları, temmuz ayı başında adeta kurudu. Yaz ve sonbaharın iç içe girdiği kentte binlerce yaprağı yerde gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Uzmanlarsa, kış aylarında az yağış gerçekleştiğini ve buna bağlı olarak aşırı sıcakla birlikte çınarların topraktan yeterli suyu temin edemeyip yapraklarını döktüğünü kaydetti.
İKLİM ANORMALLİĞİ
Antalya’da geçtiğimiz hafa poyrazla birlikte başlayan sıcak hava dalgasının çınar ağaçlarını olumsuz yönde etkilediğine değinen Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yaşanan olayı mevsim anormalliği olarak yorumladı. Sıcak havanın yanı sıra sıcak esen poyrazın ağaçları kurutmasında etkili olduğuna da dikkat çeken Neyişçi, "Antalya’da da birkaç gün art arda poyraz dediğimiz sıcak rüzgarlar oldu. Bunlar çok kurutucudur ve bitkileri çok kötü şekilde etkilerler. Bu konuya pek çok neden üzerinden bakmak gerekir. Çınar ağaçlarındaki durumun nedenlerinden biri de bu olabilir. Sıcak hava dalgalarının poyrazın çok büyük etkisi olmuş olabilir" dedi.
"HERHANGİ BİR HASTALIK YOK"
Geçtiğimiz yıllarda çınar ağaçlarının sıcaklardan bu kadar etkilenmediğine işaret eden Neyişçi, "Neden bu sene bu kadar fazla etkilendiler diye düşünürsek o zaman başka nedenler başka cevaplar bulmamız gerekiyor. Geçtiğimiz kış aylarında o kadar yağış olmadı. Antalya’nın önemli su kaynaklarından olan Kırkgöz kaynaklarında önemli bir düşüş var. Bu o kuraklığın bir sonucu olarak geliyor. Bitkiler suyu topraktan alacaklar büyük bir bölümüyle. Yeterli suyu alamadıkları takdirde ilk yapacakları şey üzerindeki yaprakları atmak. Su kaybını arttıran kuru havalarda yapraklarını atacaklar. Yapraklar çıtır çıtır fırında kurutulmuş gibi bu da içinde hiç rutubet olmadığının göstergesi. Yapraklarını inceledim. Herhangi bir böcek ya da mantar bulunmuyor, yani hastalık yok. Tamamıyla iklim ve sıcaklıkla ilgili" diye konuştu.
"EYLÜL AYI SONUNDA DÖKMELERİ GEREKİYORDU"
Son olarak kent merkezindeki betonlaşmanın, ağaçların su alabilmesini engellediğini söyleyen Neyişçi, "Kentin iklim üzerindeki etkisinden de kaynaklanan bir durum. Bitkilerin hava alacakları su alacakları yerler kalmadı. Her yer beton ve asfaltla kaplanmış durumda. Çınar ağaçları ilkbaharda yaprak açarlar sonbaharda ya da kış aylarının başlangıcında yapraklarını dökerler. Ağaçların bu görüntüyü bugün değil, eylül ayı sonlarında almaları gerekiyordu. 2-2.5 ay öncesinden yapraklar dökülmeye başladı. Mevsimsel bir durum değil farklı nedenlerden dolayı yapraklarından kurtulmaya çalışıyorlar. Çınar ve kavak ağaçları fazla su isteyen ağaçlardır. Hem topraktan hem de havadan su almaları gerekir. Su miktarı azaldığında da hemen tepki gösterirler" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.