Antalya'nın Göçerler Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 metre boyunda, fiberden yapılmış Atatürk heykeli bulundu.Olayı haber alan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem ve parti yöneticileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, "Atatürk adını taşıyan ne varsa yıkmak için çaba harcayanların, TL'den Atatürk'ün resmini çıkaranların, stadyumlardan adını kaldıranların, Milli Eğitim müfredatından Atatürk'ün ilke ve devrimlerini çıkaranların" bu eylemi gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.Özgür ve bağımsız Türkiye'nin, Atatürk ve arkadaşları sayesinde olduğunu ifade eden Erdem, sorumluların bir an önce bulunmasını istedi.

Erdem, "Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere bütün yetkililere sesleniyorum. Bu Atatürk düşmanı hain kimse derhal bulunup gerekli ceza verilmelidir. Herkes çok iyi bilmelidir ki Cumhuriyetimizin kurucusu, başöğretmenimiz, başkomutanımız tek ve ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ona olan sevgi ve bağlılığımızı asla yok edemeyeceklerdir." dedi.Erdem, heykelin imha edilmesi gerekiyorsa da usulüne uygun bir şekilde imha edilmesi gerektiğini bildirdi. Olayın provokasyon olabileceğine de dikkati çeken Erdem, yetkililerin heykeli bulunduğu yerden kaldırarak uygun bir alana bırakmasını istedi.Heykeli bulan CHP İl delegesi Mustafa Çiftçi, heykeli 4 gün önce ormanlık alanda bulduklarını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, heykeli bölgeye atan kişi ya da kişilerle ilgili araştırma başlattı.