Antalya'nın Göçerler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, Atatürk heykelinin bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.



Emniyetteki işlemleri devam eden 3 şüphelinin, "Atatürke karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar" kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.



Antalyada 18 Eylül tarihinde Kepez İlçesi Göçerler Mahallesi Çetirli mevkisindeki makilik alan içerisinde, zeminde yatar vaziyette yaklaşık 10-15 yıllık Atatürk heykeli bulunmuştu. Konuyla ilgili Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatmıştı.

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