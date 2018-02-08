Antalya'da kafasına poşet geçirip, başucuna 'siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu koyarak intihar eden gencin evinde bugün tekrar siyanür alarmı verildi.

İHA'nın haberine göre, 05 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında 26 yaşındaki Sercan Ç., başucuna 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notunu koyarak başına geçirdiği poşetle intihar etti. Olayın ardından Ç.'ye müdahale ederken notu gören 3 sağlık personeli, Ç.'nin abisi ile bir kadın arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı, bölge karantinaya alınarak Ç.'nin oturduğu apartman ve yan taraftaki diğer apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkartıldı.

AFAD, "TEHLİKELİ DÜZEYDE SİYANÜR VAR" DEMİŞTİ

Olay sonrası siyanür şüphesiyle bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi talep edildi. Bölgeye gelen ekipler özel elbiseleriyle apartmana giriş yaptı. Ç.'ın intihar ettiği odada ölçüm yapan ekipler, tehlikeli düzeyde hidrojen siyanür ile hidrojen sülfür maddesinin olduğunu tespit edip, söz konusu kimyasalın havalandırma yöntemiyle etkisini kaybedeceğini bildirdi.

GİYSİLERİNDE SİYANÜRE RASTLANDI İDDİASI

Bugün ise, intihar eden Sercan Ç.'nin 2 kadın bir erkek arkadaşı eve gelerek temizlik yapmak istedi. İddialara göre ellerine eldiven giyerek olayın gerçekleştiği yatak odasına giren Tuğçe isimli kadın, Ç.'nin giysilerinin üzerinde toz maddeye rastladı. Maddenin siyanür olduğundan şüphelenen genç kadın, polise haber verdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmana gelen polisleri eve giriş çıkışı yasaklarken, 3 arkadaşı evden dışarı çıkardı. Bölgeye tedbir amaçlı UMKE ekipleri de sevk edildi. AFAD ekibinin de evde tekrar inceleme yapması için destek istendi.

Öte yandan giysileri elleyen Tuğçe isimli genç kadın, ambulansla gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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