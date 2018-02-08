Antalya'da kafasına poşet geçirip, başucuna 'siyanür kullandım, yaklaşmayın' notu koyarak intihar eden gencin evinde bugün tekrar siyanür alarmı verildi.
İHA'nın haberine göre, 05 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın 2. katında 26 yaşındaki Sercan Ç., başucuna 'Siyanür kullandım, yaklaşmayın' notunu koyarak başına geçirdiği poşetle intihar etti. Olayın ardından Ç.'ye müdahale ederken notu gören 3 sağlık personeli, Ç.'nin abisi ile bir kadın arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı, bölge karantinaya alınarak Ç.'nin oturduğu apartman ve yan taraftaki diğer apartmanda yaşayan vatandaşlar evlerinden çıkartıldı.
AFAD, "TEHLİKELİ DÜZEYDE SİYANÜR VAR" DEMİŞTİ
Olay sonrası siyanür şüphesiyle bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi talep edildi. Bölgeye gelen ekipler özel elbiseleriyle apartmana giriş yaptı. Ç.'ın intihar ettiği odada ölçüm yapan ekipler, tehlikeli düzeyde hidrojen siyanür ile hidrojen sülfür maddesinin olduğunu tespit edip, söz konusu kimyasalın havalandırma yöntemiyle etkisini kaybedeceğini bildirdi.
GİYSİLERİNDE SİYANÜRE RASTLANDI İDDİASI
Bugün ise, intihar eden Sercan Ç.'nin 2 kadın bir erkek arkadaşı eve gelerek temizlik yapmak istedi. İddialara göre ellerine eldiven giyerek olayın gerçekleştiği yatak odasına giren Tuğçe isimli kadın, Ç.'nin giysilerinin üzerinde toz maddeye rastladı. Maddenin siyanür olduğundan şüphelenen genç kadın, polise haber verdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmana gelen polisleri eve giriş çıkışı yasaklarken, 3 arkadaşı evden dışarı çıkardı. Bölgeye tedbir amaçlı UMKE ekipleri de sevk edildi. AFAD ekibinin de evde tekrar inceleme yapması için destek istendi.
Öte yandan giysileri elleyen Tuğçe isimli genç kadın, ambulansla gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.