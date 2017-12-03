Antalya'da ayrıldığı eşini 11 yerinden bıçaklayıp, bacaklarından vurdu

Antalya'da, ayrıldığı S.A.'nın başkasıyla evlenmesini hazmedemediği gerekçesiyle R.K., eski eşini 11 yerinden bıçaklayıp, tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurdu.



Olay, saat 10.00 sıralarında, Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Bir süre evli kalan R.K. ile S.A., boşandı. Eski karısının başkasıyla evlendiğini öğrenen R.K., uzun süre yerini aradığı S.A.'nın yaşadığı yeri öğrendi. Evinden çıkan S.A.'yı takibe alan R.K., sokakta eski eşinin karşısına aniden çıktı. S.A.'ya hakaret eden R.K., belinden çıkardığı 'sallama' diye tabir edilen bıçakla eski eşine saldırdı.



S.A.'yı vücudunun 11 yerinden yaralayan R.K., daha sonra tabancayla sağ diz kapağının üstünden ve sol topuğundan vurarak, kaçtı.



S.A.'ya ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve polise haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekibi, yaralı S.A.'yı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.



S.A., hastanede ameliyata alınırken, polis, olay sonrası kaçan R.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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