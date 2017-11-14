Antalya'da babalarının öldürdüğü kardeşlerin cenazesinde imam helallik istemedi: Onlar cennet kuşu

Antalya'nın Aksu ilçesinde babaları tarafından öldürülen kızların annesi Şura Akkök Akşeker, "Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin." dedi.

Babaları Göksel Akşeker tarafından intihar etmeden önce silahla öldürüldüğü belirtilen 3 yaşıdnaki Hira ve 5 yaşındaki Elasu Akşeker kardeşlerin naaşları, Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Dulkadiroğlu ilçesinin Duraklı Mahallesi camisine getirildi.

Çocukların annesi Şura Akkök Akşeker, cenaze töreni öncesi burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki evladının acısını yaşadığını söyledi.

Çocuklarının el birliğiyle öldürüldüğünü savunan Akşeker, eşinin anne ve babasının da suçlu olduklarını öne sürdü.





"ANNESİ ONUN NASIL BİR CANİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE DEVLETE SÖYLEMEDİ"

Akşeker, eşinin nasıl biri olduğunun ailesi tarafından iyi bilindiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Annesi oğlunun nasıl bir cani olduğunu bildiği halde yerini devlete söylemedi. Günlerce beni aradı 'Barışacaksın, barışmazsan aileni öldüreceğim' dedi. Olan benim iki yavruma oldu. İki ciğerim ve iki fidanım öldü. Başka anaların da yüreği yanmasın, başka çocuklar da ölmesin. Artık bu hayatta şiddet olmasın. Türkiye bu olaya susmasın. Adalet yerini bulsun."

Öte yandan, cenaze namazının kılınacağı Duraklı Camisi'nde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çocuklar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Çocukların cenazeleri daha sonra Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aksu ilçesindeki önceki gün, bir daire oturanlardan 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları, polise ihbarda bulunulmuştu. Ev sahibinin verdiği yedek anahtarla dün daireye giren polis ekipleri, evde silahla vurulmuş halde baba Göksel ve kızları Hira ile Elasu Akşeker'in cesediyle karşılaşmıştı.



DHA'nın haberine göre, cenaze namazına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da katıldı.



İMAM, HALELLİK İSTEMEDİ: YAVRULARIMIZ GÜNAHSIZDIR, CENNET KUŞLARIDIR, HELALLİK İSTENMEZ



Önce Ela Su'nun daha sonra Hira'nın cenaze namazlarını kıldıran cami imamı, törene katılanlardan helallik istemeyerek, "Bu yavrularımız sabidir, günahsızdır, cennet kuşlarıdır. Bunların günahı yoktur, helallik istenilmez. Bunlar, inşallah yakınlarına şefaatçi olacaktır" dedi. Dua okunmasının ardından omuzlara alınan kardeşlerinin cenazeleri, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na götürülerek, burada toprağa verildi. Anne Akşeker, kente gelen bakanların korumalığını yapan ekipler tarafından polis aracıyla mezarlığa götürüldü.



Çocuklarını öldürdükten sonra intihar eden Göksel Akşeker ise Namık Kemal Mahallesi'ndeki Şerefiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda defnedildi.



'HAKİMİN BİLGİSAYARINA GİRİP, AÇIK CEZAEVİNE ALDIRIYORLAR'



Çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Şura Akkök Akşeker, eşinin çete kurmak, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmak gibi suçlar nedeniyle 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anlatarak, şunları iddia etti:



Cezaevinde yatıyordu 2,5 yıldır. İçeriden bir arkadaşı yardım ediyor, para ayarlıyorlar. Dışarıdan katip ayarlıyorlar. Savcının, hakiminin bilgisayarına girip, caninin dosyasını düşürüyorlar. Açık cezaevine aldırıyorlar sonra bu adam, firar ediyor. Bana da firar ettiğini söylemeyip, tahliye olduğunu ve çocukları görmek istediğini söylüyor. 'Güzellikle getir, benim niyetim kötü değil. Gelmezsen ben geleceğim. Oraya beni getirtme' diyor. Ben de çocuklarımı göstermek için gittim. Beni tuzağa düşürdü. Silahla iki kız çocuğumun gözü önünde beni vurdu. Akciğer, karaciğer ameliyatı oldum. Günlerce yoğun bakımda yattım. Beni 'öldü' sandı çocuklarımı kaçırdı. 2 aydır çocuklarımdan haber alamıyordum. Savcıya, polise gittim 'Ailesi görüşüyor. Ailesi sürekli beni arayıp, tehdit ediyor. Cinnet getirmiş, yapmış, çok pişmanmış. 'Ya bu adamla barışacaksın ya da daha kötü şeyler olacak' dediler. Ben de 'Barışmayacağım, çocuklarımı verin' dedim. Sonra annesini şikayet ettim. Annesi, benden para istedi, 5 bin lira. 'Çocukların aç' dedi. Bulup, gönderdim, sırf çocuklarım için para gönderdim ve annesine 'Yerini söyle' dedim. 'Hasret kalacaksın çocuklarına, söylemeyeceğim' dedi mesajları da duruyor.



'ADALET YERİNİ BULSUN'

Göksel Akşeker'in ailesinin, çocuklarının yerini bildiğini; ama kendisine söylemediğini ileri süren anne Akşener, "Benim çocuklarım, kör kurşuna gitti. Öldüler, yoklar artık. Benim devletimden tek isteğim, benim çocuklarımın katilleri bulunsun. Benim yüreğim, şimdi nasıl soğuyacak? Benim yavrularım ne olacak şimdi? Gitti, bitti. Yeter, adalet yerini bulsun. Yeter artık başka canlar yanmasın; kadınlar, çocuklar ölmesin yeter" dedi.



'KIZ KARDEŞİNE TECAVÜZ ETTİ' İDDİASI



Şura Akkök Akşeker, ayrıca Göksel Akşeker'in kız kardeşinden duydukları üzerine boşanmaya karar verdiğini iddia etti. Anne Akşeker, Kız kardeşi, bana ağabeyinin 14 yaşındayken tecavüz ettiğini söylemişti. Ben, bunu öğrenince boşanmak istedim. 'Ağabeyim bana tecavüz etmeye kalktı' dedi. 'Etti mi' dedim, 'Etti' dedi. 'Madem öyle benim bu adamla işim yok' dedim diye konuştu.

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