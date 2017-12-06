Antalya'da babasının sesini ilk kez duyan Anıl Görkem ağlayarak tepki verdi!

Antalya'da beynindeki leke nedeniyle işitme yetisini kaybeden 2.5 yaşındaki Anıl Görkem, biyonik kulakla ilk kez duyduğu babası Osman Göksu'nun sesine ağlayarak tepki verdi.
İLK TEPKİSİ AĞLAMAK OLDU
DHA'nın haberine göre; Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği'nde gerçekleştirilen, halk arasında 'biyonik kulak' olarak bilinen koklear implant ameliyatının ardından dünyanın sesleriyle tanışan minik Anıl Görkem Göksu'nun ilk tepkisi ağlamak oldu. Annesi Nazlı Göksu'nun kucağında boyama kitabıyla oynayan Anıl Görkem, babası Osman Göksu'nun "Görkem, baba" diye seslenmesi üzerine ağlamaya başladı.
BEYNİNDE LEKE VAR
Anıl Görkem'in doğduktan sonra normal bebek sesleri çıkardığını, her şeyin normal göründüğünü belirten Nazlı Göksu, oğlunun 1 yaşına gelmesine rağmen yürümeye çalışmaması ve oturamaması üzerine doktora gittiklerini söyledi. Yapılan pek çok tetkikin ardından Anıl Görkem'in anne karnında ya da doğum sırasında yeterli oksijen gitmemesi sonucu beyinde leke olduğunun ortaya çıktığını anlatan anne Göksu, işitme yetisini de kaybettiğini söyledi. Minik oğlunun yaşıtlarına göre 8 ay geriden gelişim gösterdiğini belirten Nazlı Göksu, beynindeki lekenin takip edildiğini ve ilerleme olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Nazlı Göksu, koklear implant ameliyatından sonra oğlunun duymaya başladığını belirterek, "Anıl Görkem koklear implanttan sonra ilk kez ses duyduğunda ağlamaya başladı" dedi.
DUYMAYA BAŞLADIKTAN SONRA GÜVENİ ARTTI
Osman Göksu ise ikinci çocukları Anıl Görkem'in duymaya başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını kaydederek, "İşitme engelli olan herkes çaresini arasın, biz çok aradık. Çok mutluyuz" dedi. Baba Göksu, Anıl Görkem'in duymaya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını belirterek, "Önceden ayakta dik duramıyordu. Şimdi ise artık dikiliyor, yürümeye başladı. Arkasından seslendiğimizde dönüp bakıyor, gülümsüyor" diye konuştu.
Anıl Görkem'in ablası 6 yaşındaki Azra Göksu ise kardeşinin duymaya başlamasına çok sevindiğini söyledi. Küçük kız, kardeşinin yürümeye çalıştığını bunun da kendisini mutlu ettiğini belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.