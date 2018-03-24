Antalya'da iki güreşçiyi silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.



AA'nın haberine göre 33 yaşındaki Y.T. , Muratpaşa ilçesi eski Lara Yolu'ndaki restoranda, yağlı güreş sporcusu 21 yaşındaki Mehmet Ali Avcı ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Y.T'nin yanında taşıdığı tabancayla Avcı ile başpehlivan Hakkı Aygün'ü yaraladığı iddia edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastanelere kaldırıldı. Güreşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, şüpheli Y.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER