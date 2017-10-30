Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki Osman Koca, bacağındaki platinlerin vidası gevşediği için ameliyata alınarak 30'un üzerinde dikiş atılan karısının, erken ve haber verilmeden taburcu edildiğini iddia etti. Karısının kangren tehlikesi geçirdiğini belirten Koca, "Çay içmeye indim, geldiğimde karımı taburcu etmişlerdi. 32 santim kesikle beraber bizi sokağa bıraktılar" dedi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilip taburcu edilen hasta, aynı gün gittiği Kepez Devlet Hastanesi'nde yatışı yapılarak tedavi altına alındı.



İHA'nın haberine göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Osman Koca (53), 9 yıl önce trafik kazasında femur kemiği kırılan ve bacağına 8 adet platin takılan 47 yaşındaki imam nikahlı eşi Necibe Uzun'u, son zamanlarda bacağının ağrıması üzerine Kepez Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada filmi çekilen Necibe Uzun'un, bacağındaki platinlerin vidasının gevşeyip dışa doğru çıktığı belirlendi. Koca, buradaki doktordan eşinin ameliyat olması gerektiği ancak gerekli teçhizatın olmadığı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi gerektiğinin cevabını aldı.

"HASTANEDE YATIŞ YATAK YOK"

Sonrasında araştırma hastanesi ortopedi bölümüne giden Koca, buradaki doktorla görüştü ve iddialara göre doktordan 'sırada 70 hasta var, ameliyatı yapamam' yanıtı aldı. Tekrar Kepez Devlet Hastanesi'nin yolunu tutan Koca, Cumhurbaşkanı ve BİMER'e şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Kepez Devlet Hastanesi'ndeki yetkililer, ortopedi bölümündeki doktoru arayarak ameliyatın yapılması ricasında bulundular.Doktor, ameliyatı gerçekleştirdi ancak 1 gün sonrası 'hastanede yatış yatak yok' gerekçesiyle Uzun'u taburcu etti. Eşinin taburcu edildiğini öğrenen Koca ise duruma isyan etti.

"32 SANTİM KESİKLE BİZİ SOKAĞA BIRAKTILAR"

Eşinin ağır bir ameliyat geçirdiğini belirten Osman Koca, şikayet edeceğini söyledikten eşinin ricayla ameliyatının gerçekleştiğini söyledi. Taburcu edildikten sonra eşinin ağrılarının arttığını belirten Koca, "Ameliyatı yaptılar, ertesi günü 32 santim kesikle beraber sokağa bıraktılar. Şu anda eşimin ayakları mor halde, dikişleri kanamalı. Mecburiyetten ben de acile getirdim. Ayağında morluk var ve kan içeriye doğru akmaya başlamış" dedi.



"ÇAY İÇMEYE GİTTİĞİMDE TABURCU ETMİŞLER"

Ameliyattan 1 gün sonrası eşinin kendisinden habersiz bir şekilde taburcu edildiğini iddia eden Koca, "Ben çay almaya gittiğim zaman taburcu edilmiş. Gittim, 'Doktor beyim, eşimi neden hemen taburcu ettiniz' dedim. Doktor da, 'Kardeşim, sizin derdiniz ne? Benim ona benzer bir sürü hastam var. Rica minnet buraya gönderdiler. Biz size iyilik yaptık' dedi. Ben de, 'Benim hastam iki gün daha kalsın ondan sonra çıkarayım' dedim. Ama o da 'Yatacak yer yok ben anlamam, çıkar hastanı' dedi. Biz de çıkarmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise, "hasta müracaat ettiği doktora tehditkâr bir şekilde ameliyatın gerçekleşmesini istemiş. Buna rağmen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde doktoru tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleşmiş. Söz konusu hasta doktor tarafından bir gün sonrası durumunun iyi olduğuna kanat getirilerek 15 gün sonra dikişlerinin alınması için taburcu edilmiş. Hasta daha sonra Kepez Devlet Hastanesi acil servisine müracaat ediyor ve isteği üzerine tekrar yatışı gerçekleştiriliyor. Hastanın hayati durumu teşkil etmiyor ve sağlık durumunu iyidir" açıklamasında bulundu.