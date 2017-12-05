Antalya'da bir kadın ayrı yaşadığı kocası tarafından öldürüldü

Antalya'da ayrı yaşadığı kocası tarafından 14 bıçak darbesiyle öldürülen 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi morgdan alındı. Cani koca ise emniyetteki sorgusunun ardından iki eli de sargılı şekilde adliyeye sevk edildi. Zanlı Sedat U., gazetecilerin karını neden öldürdün sorusuna, "Aldatmadan dolayı' cevabını verdi.

İHA'nın haberine göre, Kepez ilçesinde elektriği ve suyu kesik olan müstakil evde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sedat U. (36) 3 yıldır annesi Aysen K.'nın yanında yaşayan karısı Sultan U.'nun yanına geldi. Evden erkek sesleri geldiğini duyan Sedat U., kapıyı kırıp içeri girdi. Eşi Sultan'ın yanında iddiaya göre yarı çıplak şekilde bir erkek gören boyacı Sedat U., çılgın döndü. Gözü dönmüş koca, M.Ö.'yü(60) 5, karısı Sultan U.'yu ise 14 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay yerinden motosikletle uzaklaşan ve her iki elinde bıçak yarası bulunan Sedat U., yürürken polis tarafından yakalandı. Yaralılardan M.Ö. ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne, Sultan U. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk annesi genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne Aysen K., Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından kızının cansız bedenini teslim aldı. Anne Aysen K.'nın morgdaki "Babanı mı özledin kızım beni düşünmedin mi', 'Çocuklarınla beni kimlere emanet ettin', 'Genç yaşta bana evlat acısı verdin', ' Hastaneleri başıma yıktın' feryatları ve gözyaşları yürekleri dağladı.

ANNESİNİN YANINA TAŞINMIŞTI

Acılı annenin eşi Mehmet K.'nın 8, oğlu Süleyman K.'nın 6 yıl, 9 günlük torununun ise 6 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan Sedat U.'nun, Sultan U. ile 7 yıl önce evlendiği bir süre sonra ise eşini sürekli darp ettiği ve bunun üzerine kadının 3 yıl önce çocuğunu da alıp annesi Aysen K.'nın yanına taşındığı belirtildi.

"ALDATMADAN DOLAYI ÖLDÜRDÜM"

Sedat U.'nun ise sabah saatlerinde ellerindeki kanamaların devam etmesi üzerinde tedavisi yaptırıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs iki eli sargılı şekilde adliyeye sevk edildi. Zanlı Sedat U., gazetecilerin karını neden öldürdün sorusuna, "Aldatmadan dolayı' cevabını verdi.