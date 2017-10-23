Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bisiklete binen 10 yaşındaki çocuk, bir köpeğin saldırısına uğradı. 6 yerinden ısırılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede bulunan bakkal önünde bisiklete binen Koray Gözüküçük (10), bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağının, kolunun, yüzünün ve sırtının değişik yerlerinden ısırık yarası alan Koray Gözüküçük, mahalle muhtarı tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bisiklet sürerken mahalle bakkalına ait olduğunu söylediği beyaz köpeğin bir anda üzerine atladığını anlatan Koray Gözüküçük, canının çok yandığını söyledi.

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Hastanede tedavisi yapılan Gözüküçük'ün 6 yerinden ısırıldığı tespit edildi. Yaklaşık 3 hafta gözetim altında tutulacak ve kuduz aşısı olacak Gözüküçük, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.