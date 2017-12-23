Antalya'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlıya, kan izinden ulaşıldı.



AA'nın haberine göre, emniyet yetkilileri, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde park halinde bulunan araçtaki bir kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 35 yaşındaki Reşit Elma'yı bıçakla sol bacağından yaralanmış halde buldu. Özel hastaneye kaldırılan ve tatil için Şanlıurfa'dan Antalya'ya geldiği öğrenilen Elma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ekiplerin, olay yerinden takip etmeye başladıkları kan izlerinden bir apartmana ulaşıldı. Kan izlerinin yoğunlaştığı dairede Elma'nın bir süre önce sosyal medyadan tanıştığı arkadaşı 25 yaşındaki D.Ç'nin yaşadığını belirleyen ekipler, kadının eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki Burak S.'yi gözaltına aldı.



Soruşturma sürüyor.

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