Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce eşinin, kardeşi tarafından boğularak öldürülen 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin'in cenazesi ülkesi Kırgızistan'a gönderildi. Genç kadının cenazesine ise kimsenin gelmediği görüldü.

İHA'nın haberine göre, Manavgat Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Kırgız asıllı Katerina Çetin, eşi Haydar Çetin'in kardeşi Mehmet Çetin tarafından boğazı sıkılarak öldürülmüştü. 3 çocuk annesi Katerina Çetin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi yapılan ve 5 gündür morgta bekleyen Katerina'nın cenazesi bugün özel bir cenaze firması tarafından alındı. Genç kadının cenazesini almaya hiçbir yakının gelmediği görüldü.

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