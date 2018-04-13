Antalya'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün kayıtlarına göre, deprem saat 20.14'te Antalya Akseki'de yerin 13.8 kilometre altında meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem de panik yaratmıştı.
DEPREM SONRASI AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından Antalya'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Antalya, Akseki'de saat 20.14'te meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın gelmediği bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verdi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) April 13, 2018
SON DEPREMLER
2018.04.13 20:14:01 37.1000 31.9100 13.8 -.- 4.9 -.- AKSEKI-ANTALYA 2018.04.13 18:33:53 37.9013 29.2000 5.0 -.- 2.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) 2018.04.13 18:00:55 38.6393 26.6913 16.1 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI 2018.04.13 16:38:32 40.7720 30.8008 7.5 -.- 3.9 3.8 KALAYIK-HENDEK (SAKARYA) 2018.04.13 16:00:55 37.9082 29.1870 5.9 -.- 2.0 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) 2018.04.13 15:33:37 37.9045 29.1700 6.4 -.- 3.0 2.9 KUCUKDERE-(DENIZLI) 2018.04.13 15:07:57 39.0908 37.4910 20.6 -.- 1.9 -.- SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) 2018.04.13 15:05:08 37.3620 38.6545 12.5 -.- 1.5 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) 2018.04.13 14:51:51 37.2235 38.6703 0.0 -.- 2.2 -.- OTLUKALAN-(SANLIURFA) 2018.04.13 14:50:22 38.8387 40.4912 0.0 -.- 1.8 -.- YESILKOY-(BINGOL) 2018.04.13 14:42:41 40.3433 34.9672 0.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAPINAR-(CORUM) 2018.04.13 14:33:51 41.2890 28.6398 0.0 -.- 1.5 -.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2018.04.13 14:22:30 37.9025 29.2527 6.5 -.- 3.2 3.2 IRLIGANLI-(DENIZLI) 2018.04.13 13:02:53 41.3025 28.8622 0.0 -.- 1.4 -.- AGACLI-EYUP (ISTANBUL) 2018.04.13 12:57:29 41.2930 28.6678 0.0 -.- 1.1 -.- TAYAKADIN-ARNAVUTKOY (ISTANBUL) 2018.04.13 12:50:10 41.2272 28.8440 0.0 -.- 1.5 -.- ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 2018.04.13 12:44:16 36.1587 33.5342 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) 2018.04.13 12:40:43 41.0778 28.8205 0.0 -.- 1.2 -.- BASAKSEHIR (ISTANBUL) 2018.04.13 12:39:09 39.4640 26.2302 5.3 -.- 1.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) 2018.04.13 12:12:24 37.3515 28.3038 0.0 -.- 1.7 -.- ESENKOY-YATAGAN (MUGLA) 2018.04.13 12:05:22 34.4508 26.5552 11.4 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 2018.04.13 12:00:48 40.0235 26.2952 6.5 -.- 1.4 -.- INTEPE-(CANAKKALE)
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