Diş hekimini, erkek arkadaş şiddeti ölüme götürmüş

Antalya'da geçen 1 Şubat günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın bahçesinde ağır yaralı bir kadın bulundu. 2 çocuk annesi diş hekimi Özgür Özen olduğu anlaşılan kadının 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğünü tahmin eden çevre sakinleri, durumu 112'ye bildirdi. Sağlık ekiplerinin vücudunda çok sayıda kırık olduğunu tespit ettiği Özen'in eşi olduğunu öne süren bir kişi site bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın" diye feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşanmış olduğunu, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri ise tanımadıkları bu kişiden şüphelenip durumu polise bildirdi.
DHA'nın haberine göre polis, Özgür Özen'in eşi olmadığı anlaşılan Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özgür Özen, yakınlarına, Yücel Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Özgür Özen, birkaç saat sonra yaşamını yitirdi.
Tutuklanan Yücel Düzenli hakkında, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'VİDEO İZLİYORDUM'
İlk duruşmada, Özgür Özen ile geçen yıl haziran ayında internet üzerinden tanışıp görüşmeye başladıklarını söyleyen Yücel Düzenli, şöyle konuştu:
"Aramızda Özgür'ün çocuklarının bakıcısı yüzünden tartışma çıktı. Sonra ben bilgisayarda video izlemeye başladım. Özgür ise yatağın üzerinde ağlıyordu. Sonra odadan çıkıp tuvalete gitti. Aradan zaman geçince dönmedi. Ses çıkmayınca evin her yerine baktım. 3-4 kez telefonunu aradım, cevap vermedi. Balkona çıktığımda ambulansı gördüm. Özgür balkondan atlarken ben yanında değildim. Niye atladığını da bilmiyorum. Ben kendisini de darp etmedim. Sol elimde tespit edilen yara ona vurduğum için meydana gelmedi. Aşağı inince üzüntümden elimle yere vurmuştum. Sağ elimdeki ödem de daha önceden vardı."
Davada 'müşteki' olarak yer alan Özen'in ablası Özlem Demirel ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Demirel, "Kardeşim bu kişiden kurtulmak istediğini, ancak kendisini sürekli tehdit ettiğini söyledi" dedi. Özgür Özen'in çocuklarının bakıcılığını yapan Kırgız uyruklu Gülbarchin Syoykova ise Özgür Özen'in sanıktan sürekli şiddet gördüğünü anlattı. Yücel Düzenli ise suçlamaları inkar etti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
Sanık hakkında, ayrıca geçen ocak ayında bir başka kadına şiddet uygulamaktan soruşturma açıldığı, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine dosyayla ilgili takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.
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