Antalya'da dolu yağışı maddi hasara neden oldu

Alanya'nın kırsalında bulunan Payallar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde aniden bastıran dolu, tarım alanlarına zarar verdi. Etkili olan dolu nedeniyle naylon seraların çatıları çöktü, pek çok seranın camları kırıldı.

İHA'nın haberine göre; yağışın etkili olduğu yerlerde yapılan hasar tespit çalışmalarına katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu yaptığı açıklamada, geçen hafta Finike, Demre dolaylarında çiftçilerin hortum nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek " şimdi de Alanya'da çiftçilerin dolu yağışı nedeniyle mağdur oldu. Tahminen 100-120 dekar alanda meydana gelen doludan dolayı 2-3 metre olan seralar yere indi. Üreticiler eğilerek, apalayarak ürünleri kurtarmaya çalışıyor" dedi.

"BU ÜRETİCİLERİN YIL BOYUNCA ÜRETİM ŞANSI YOK"

Yetkililerle hasar tespit çalışmasına katıldığını belirten Musluoğlu," Seraları zarar gören çiftçiler sezonu kapattı. Zararın basit gibi görünüyor. Ancak olayın gerçekte çok farklı oluyor. Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok. Çünkü seraların yenilenmesi lazım. Bunun içinde acil sıfır faizli kredi verilmesi ve borcu olanların da borcunun ertelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"BU ALANLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) yasanında mülkiyet sorunu nedeniyle bir çok çiftçinin mağdur olduğunu savunan Musluoğlu, şunları söyledi: "Dede öldü. Tarlayı oğlan ve torunları ekip biçiyor. Dolaysıyla mülkiyet sorunu oluyor. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane sigortalı çıktı. Mülkiyet aranmadan bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor. TARSİM'in göndereceği ekspere, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da destek vererek bu sorun çözülür" ifadelerinde bulundu.

Mustafa Uçak adlı çiftçi ise sabah 08.00 ile 08-30 arasında yağan dolunun ağırlığından dolayı seraların çöktüğünü belirtti. Artık bu sezonu bitirdiklerini ve önlerindeki sezonu kurtarmak için çalışacaklarını anlatan Uçak, "Dolu yağışı 4 dönüm serama zarar verdi. Artık bu seranın yenilenmesi gerekiyor. Bu konuda devletten yardım bekliyoruz. Devletin vereceği destekle yaz sezonunu kurtarabiliriz" şeklinde konuştu.

antalya

alanya

dolu yağışı

antalya hava durumu