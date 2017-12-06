Antalya'da eczaneye tam bir yıl arayla otomobil daldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cipin çarptığı otomobil kontrolden çıkarak eczaneye girdi. Geçtiğimiz yıl da aynı gün, aynı model, aynı marka bir otomobilin eczaneye girdiği öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Ayhan Korucu'nun kullandığı otomobile, Atatürk Caddesi'ne ters yönden çıkan Tahsin İmri'nin kullandığı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda maddi hasar oluştu. Geçtiğimiz yıl da aynı günde aynı model, aynı marka, bir otomobilin eczaneye girdiği öğrenildi.

VİTRİNDEN İÇERİ GİRMİŞTİ

Aynı eczaneye 8 Aralık 2016 tarihinde de kazaya karışan bir otomobil girmişti. Aşağı Pazarcı Mahallesi 1041 sokaktan ters yönden gelmekte olan İbrahim E.G'nin kullandığı otomobil ile Zühal E.Y'nin kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada Zülal E.Y'nin kullandığı otomobil eczanenin vitrininden içeri girmiş, bu kazada da yaralanan olmamıştı.