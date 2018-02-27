Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı kişilerle restoranda bir araya gelen İranlı turist, hiç görmediği evin pazarlığında 70 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Olay dün 15.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir restoranda yaşandı.

İHA tarafından edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan İranlı turist, Antalya'dan ev almak için internetten tanıştığı Fatih ve Muhammet takma adlı 2 kişiyle restoranda bir araya geldi. Burada önce yemeklerini yiyen taraflar daha sonra ev satışı için konuşmaya başladı. 150 bin liraya anlaştıkları evin parasını çantayla yanında getiren İranlı turist, iddiaya göre henüz daha görmediği ev için ön ödeme olarak Fatih ve Muhammet isimli şahıslara 70 bin lira verdi.

"BİR YERE KADAR GİDİP GELECEĞİZ"

Olaydan kısa süre sonra ikili, "Bir yere kadar gidip geleceğiz" diyerek ayrıldı. Şahısların uzun süre gelmemesi üzerine şüphelenen İranlı turist, dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri arama çalışması başlatırken, İranlı turist ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.





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