Alanya'da bir evin odasına kurulan platformda horoz dövüştüren 20 kişi suçüstü yakalandı. Evdeki 16 horoza el konulurken, aralarında ev sahibinin de bulunduğu 4 kişiye 50 bin 400 TL para cezası kesildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın aktardığı bilgilere göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'nde A.A.'ya ait eve baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, bir odaya kurulan platformda para karşılığı horoz dövüştüren 20 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ev sahibi A.A. hakkında 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu"na göre adli işlem başlatıldı. Dövüş alanı içinde bulunan 16 horoz ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ayrıca ev sahibi A.A.'ya 31 bin 500 TL, horoz dövüştürdüğü tespit edilen M.K.'ye 9 bin 450 TL, K.Y.'ye 6 bin 300 TL, T.K.'ya 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 50 bin 400 TL para cezası uyguladı.

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