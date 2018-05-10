Antalya'nın Kemer ilçesinde, minibüsün, otel personelini taşıyan midibüse arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Kemer'e bağlı Beldibi ve Göynük mahalleleri arasındaki D-400 karayolu üzerinde, Mehmet Çatalbaş'ın kullandığı minibüs, Özkan Köse'nin kullandığı 5 yıldızlı bir otelde çalışan personeli taşıyan midibüse arkadan çarptı. Midibüsün refüjdeki beton bariyere çarparak devrildiği kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.





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