Antalya'nan Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan anne ve baba ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan 2 aylık Hasan bebek, yara almadan kurtuldu.

İHA'nın haberine göre kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde Aşağı Işıklar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Murat Şakir’in kullandığı TIR, Aşağı Işıklar kavşağında bulunan trafik lambalarında kırmızı ışıkta geçtikten sonra, toplama yoldan D-400 Karayolu'na çıkan Osman Şeddeli’nin kullandığı otomobile yandan çarptı. Otomobile çarptıktan sonra refüje de çarpan ve devrilme tehlikesi atlatan TIR, 100 metre ileride durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Şeddeli ve arka koltukta bulunan eşi Hatice Şeddeli sıkıştıkları otomobilden vatandaşlar, itfaiye ve 112 ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer taraftan, yaralıların otomobilden çıkarılmaları sırasında otomobilden gelen bebek sesi herkesin dikkatini çekti. Bir vatandaş, annenin yanında pusette bulunan bebeği kucağına alarak araçtan uzaklaştırdı. Bebek bir süre itfaiye görevlilerinin kucağında bekledikten sonra annesinin bulunduğu ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. 2 aylık olduğu belirlenen Hasan Ali Şeddeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Osman ve Hatice Şeddeli çiftinin uzun yıllar çocuklarının olmadığı, gördükleri tedavinin ardından 2 ay önce Hasan Ali bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

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