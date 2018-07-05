Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kavşaktan çıkan hafif ticari araç ile motosikletin çarpışma anı ise , çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA'nın haberine göre kaza Manavgat’ın Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde bu sabah saat 08 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıştığı otele gitmek için evden çıkan Cem Okay’ın kullandığı motosiklet Deniz Caddesi'nden çıkan Bülent E.’nin kullandığı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Okay, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücü Bülent E. ile yanında bulunan Ömer Onur E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Okay’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi. Motosikleti 27 gün önce alan Cem Okay'ın kontrolsüz kavşaktan çıkan hafif ticari araca hızla gelip çarpma anı ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye sniye görüntülendi.