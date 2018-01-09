Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polisin anonsuyla seyir halindeki bir tanker şoförü tarafından sıkıştırıldı. Hareket edemeyen otomobilin sürücüsü kelepçelenerek gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarında motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi. Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SIKIŞTIRDI

Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu. Çetin Emeç Caddesi'nde seyir halindeki bir tankere polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi. Durumu fark eden tanker şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil tanker ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen aracın muayenesinin bulunmadığı belirlenirken şahıs hakkında trafik ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin olmaması, muayenesinin olmaması ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı.

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