Antalya'da fuhuş operasyonunda polise 1 milyon TL rüşvet teklif edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuşa aracılık etmekten yakalanan ve kendisini yakalayan 2 polise serbest bırakılmaları karşılığında 1 milyon lira teklif eden şüpheli tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhşa aracılık etmekten 4 ayrı suç kaydı bulunan ve halen aynı suçu işlemeye devam ettiği için hakkında yakalama kararı bulanan Cahit Ç.'nin (51), Avsallar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Tespit üzerine dün gece saatlerinde harekete geçen polis, şüpheliyi kullandığı otomobilin binmek üzereyken yakalandı.

TUTUKLANDI

Fuhuştan dolayı 4 ayrı suç kaydı bulunan Cahit Ç., o esnada kendisini gözaltına alan 2 polis memuruna kendisini serbest bırakmaları karşılığında 500'er bin lira rüşvet teklifinde bulundu. Şüpheli şahıs hakkında fuhşa aracılık etmek ve görevli memura rüşvet teklif etmek suçlarından dolayı işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Cahit Ç. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.