Boğazından yaraladığı market sahibinin 2 bin 500 lirasını gasbettiği öne sürülen zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı Şüpheli M.M., yakalandığında uyuyordu...

AA'nın haberine göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Amirliği Bürosu ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde 12 gün önce market sahibi Hasan Bulut'un boğazından bıçaklanarak, kasadaki 2 bin 500 liranın gasbedildiği olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli M.M'nin Güvenlik Mahallesi'nde bir yakınının evinde olduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi uyurken yakaladı.

"YAKALAMASAYDINIZ YUNANİSTAN'A KAÇACAKTIM"

Şüphelinin Yunanistan'a kaçmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde keşif yaptığı öğrenildi. Şüpheliyi adım adım izleyen ekipler, dün akşam saatlerinde M.M.'nin yakınları ile vedalaşmak için Güvenlik Mahallesindeki yakınlarının evine geleceği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda M.M., evde uyurken yakalandı. Uyandırılan ve karşısında polisi gören M.M., "Yakalamasaydınız Yunanistan'a kaçacaktım. Bu çok kötü oldu" dediği öğrenildi. Asayiş Şubede ifade işlemleri tamamlanan M.M., adliyeye sevk edildi.

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