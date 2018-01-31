Antalya'da şalıyla kendisini asarak yaşamına son veren 30 yaşındaki Negihan G.nin ölümünün altından dram çıktı. Negihan G. ölmeden önce yazdığı 3 sayfalık mektupta, babasının kendisini taciz ettiğini, kocasının kendisini kız kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını kaydetti.
DHA'nın haberine göre, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3165 Sokak'taki bir apartmanda oturan Negihan G.'den 3 gündür haber alınamaması üzerine polis, 22 Ocak günü oturduğu daireye gitti. Eve, itfaiyenin yardımıyla giren polis, Negihan G.'nin kapının arkasında şalıyla kendisini astığını gördü. Yapılan incelemede Negihan G.'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
3 SAYFALIK MEKTUP BIRAKTI
Polis, evde yaptığı araştırmada, Negihan G.'nin intihar öncesi yazdığı 3 sayfalık mektup buldu. 'Yine ihanet, yine entrika' sözleriyle başlayan mektubunda Negihan G., küçük yaşta babasının tacizine uğradığını, iki çocuk sahibi olduğu kocasının kendisini kardeşleri ve arkadaşlarıyla aldattığını, boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisinin de ihanetine uğradığını yazdı. Negihan G., mektubun sonunda ise 'vasiyet' başlığı altında her şeyin satılıp, paranın iki kızı üzerine yatırılmasını istedi.
İŞTE O MEKTUP
Negihan G.'ün bıraktığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Yine ihanet yine entrika. Ey hayat daha neleri yaşatacaksın, nereden vuracaksın ki? Önce baba tacizi, sonra kız kardeşlerimin eşimle birlikte oluşu, arkadaşlarımın eşimle birlikte olması. Şimdi son olarak kuzenim R. İhanetle dolu bir hayat. Nereden tutunsam? Düşüyorum, tutunacak dalım kalmadı. İki kızıma ne verebilirim ki? Anne miyim ben? Çok sorular var, yanıtları yok. Ben hep düştüğümde kendim ayağa kalkmayı bildim. Yaşadığım acılar beni hep bir tık daha büyüttü. Şu an içimdeki sızıyı anlatabilecek bir cümle yok ki. Her şeyi aşmıştım ben olmadı."
"ARTIK GİDİYORUM"
Kuzeni R.'nin, erkek arkadaşıyla kendisini aldatmasının hayatını bitirdiğini belirten Negihan G., mektubun devamında şunları yazdı:
"R. ve A., benim bir damlacık mutluluğumdu. Çok mu gördün ki, sen benim canım, ciğerimdin. Dert ortağım, sırdaşım, beni anlayan ailemdin. Candan ötemdin. Yaptığın oldu mu? Benim ailem yoktu, hep eksiktim. Senin her şeyin vardı. Annen, baban, kardeşlerin, çocuğun, kocan varken, bendeki bir damla mutluluk muydu zoruna giden? Benim bir damla mutluluğum seni mutlu edebildi mi? Bu nasıl bir ihanet. Nasıl konuşabildin ki benimle? Beni seni yok ettin. Haftanın 6 günü işimde çalışıyor akşamları da ekstra garsonluğa gidiyorum. Bir pazarım var onda da ev temizliğine gidiyorum. Sadece ayaklarımın üstünde durmaya çalışan bir zavallıyım. Ben artık yaşamak istemiyorum. Bu gece son. Böyle yalan bir dünyada temiz kalınmıyor demek ki. O kadar çok herkeste hakkım var ki, bilen bilir. Hakkımı helal etmiyorum. Emek verip arkamdan oynayanlara asıl hakkım helal değil. Artık gidiyorum cehennemde görüşürüz. Evimdeki her şeyim, motorum ben öldükten sonra satılsın devlet tarafından. Kızlarım C. ve A.D.'nın üzerine hesap açılıp, parası onlara yatırılsın. Vasiyetim olsun."
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