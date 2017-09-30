Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan kafeteryanın bahçesine yıldırım düştü.

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde etkili olan yağmur esnasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nin bahçesinde yer alan kafeteryanın bulunduğu alanda yer alan palmiye ağacına yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gök gürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı.

Yanan ağacı kafeterya çalışanları yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü. Hastaneye gelen vatandaşlar ise korkuya kapıldı. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar meydana geldi.